Бишкек начал обеспечивать питьевой водой Ново-Павловку

ПЭУ "Бишкекводоканал" обеспечивает питьевой водой жителей села Новопавловка Сокулукского района Чуйской области.

После длительных переговоров ПЭУ "Бишкекводоканал" заключило договор с Новопавловским айыльным аймаком о поставке питьевой воды жителям следующих районов: Бештектир пересекает Дмитриева, Арча-Гул, Ара-Кол пересекает Улук-Тоо и улица Пограничная села Новопавловка при условии установки приборов учета.

Согласно договору в точке подключения к городским сетям установлены два прибора учета (водомер).

Ранее жители этих улиц использовали питьевую воду без заключения договора и без прибора учета воды.