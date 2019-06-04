Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.17 - 78.80

Бишкек начал обеспечивать питьевой водой Ново-Павловку

45  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ПЭУ "Бишкекводоканал" обеспечивает питьевой водой жителей села Новопавловка Сокулукского района Чуйской области.

После длительных переговоров ПЭУ "Бишкекводоканал" заключило договор с Новопавловским айыльным аймаком о поставке питьевой воды жителям следующих районов: Бештектир пересекает Дмитриева, Арча-Гул, Ара-Кол пересекает Улук-Тоо и улица Пограничная села Новопавловка при условии установки приборов учета.

Согласно договору в точке подключения к городским сетям установлены два прибора учета (водомер).

Ранее жители этих улиц использовали питьевую воду без заключения договора и без прибора учета воды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378850
Теги:
Азиз Суракматов, вода, Бишкек, мэр, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  