Аида Салянова осталась сегодня в ИВС ГУВД Бишкека

Сегодня, 4 июня, у Первомайского районного суда Бишкека собирались сторонники Аиды Саляновой. Они выступили в поддержку экс-генпрокурора, призвали органы власти к совести и потребовали отпустить ее. Собравшиеся, а их примерно два десятка человек, уверены, что вины Саляновой в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева нет. В их числе мать задержанной - Майрам Салянова заявила, что ее дочь пытаются очернить и выразила надежду на проведение объективного расследования.

Адвокаты Аиды Саляновой ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, так как у задержанной малолетняя дочь.

Пришедший на процесс лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов высказал журналистам свое опасение, что на Салянову хотят оказать психологическое и моральное давление, поместив в СИЗО-1.

Рассмотрение меры пресечения судом было назначено на 15.00 часов. Однако, только поздно вечером стало известно, что процесс отложили на завтра, 5 июня. По каким причинам не уточняется.

Экс-генеральный прокурор, член партии "Ата Мекен" Аида Салянова была задержана накануне после восьмичасового допроса и водворена на двое суток в ИВС ГУВД Бишкека. Она проходит еще одним фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева.

Утром ее посетили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток. Как сообщили в НЦПП VB.KG, задержанная не жаловалась на пытки и другие противоправные действия со стороны правоохранительных органов, ее беспокоило только самочувствие - боль в сердце (у Саляновой порок сердца). Приехавшая в ИВС кардиобригада "Скорой" отклонений не обнаружила, диагностировав лишь межреберную невралгию.