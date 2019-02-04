В соцсетях осудили женщину, избивающую до крови мужчину (Видео 18+)

Пользователи интернета осудили неизвестную женщину из Кыргызстана, которая избивает совершено пьяного мужчину по лицу. Видеоролик об этом появился в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина села на совершенно пьяного мужчину и бьет его по лицу кулаком, несмотря на кровь. При этом сопровождает свои действия нецензурной бранью с обещанием лишить мужчину детородного органа.

Кем именно является это женщина мужчине, из видео непонятно. Кто-то из комментаторов предположил, что таким образом жена наказывает своего мужа за измену.

Пользователи интернета осудили поведение женщины.

"Матерится как бывшая зечка", "Как жена может так бить мужа! Он должен с ней развестись!", "Храни бог от такой жены", "Женщина должна оставаться женщиной!", "Позор!", - написали они в своих комментариях.

Между тем, нашлись и такие, кто одобрил грубое избиение мужчины женщиной.

"Чужая семья потемки. Кто знает, может мужчина достал ее", "Может жена устала от постоянного пьянства своего мужа", "Так и надо ему", - поддержали они ее.