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В соцсетях осудили женщину, избивающую до крови мужчину (Видео 18+)

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- Бакыт Стамов
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Пользователи интернета осудили неизвестную женщину из Кыргызстана, которая избивает совершено пьяного мужчину по лицу. Видеоролик об этом появился в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина села на совершенно пьяного мужчину и бьет его по лицу кулаком, несмотря на кровь. При этом сопровождает свои действия нецензурной бранью с обещанием лишить мужчину детородного органа.

Кем именно является это женщина мужчине, из видео непонятно. Кто-то из комментаторов предположил, что таким образом жена наказывает своего мужа за измену.

Пользователи интернета осудили поведение женщины.

"Матерится как бывшая зечка", "Как жена может так бить мужа! Он должен с ней развестись!", "Храни бог от такой жены", "Женщина должна оставаться женщиной!", "Позор!", - написали они в своих комментариях.

Между тем, нашлись и такие, кто одобрил грубое избиение мужчины женщиной.

"Чужая семья потемки. Кто знает, может мужчина достал ее", "Может жена устала от постоянного пьянства своего мужа", "Так и надо ему", - поддержали они ее.


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URL: https://www.vb.kg/376476
Теги:
избиение, насилие, семейное насилие, социальные сети, драка, конфликт, Кыргызстан
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Комментарии
Фрунзе
04.02.2019, 23:21

Дорогие редактора, вас ввели в заблуждение?! Женщина ни разу не заматерилась, она только спрашивает его ( пьяницу) ты меня понял. Он же действительно пьяный в мотину , мычит.

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Айка
04.02.2019, 23:59

Бросай его к черту.

Это - не муж.

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