Сабиров: Агентство готово включать медиацию в спорах для защиты инвесторов

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики готово оказывать всестороннее содействие предпринимателям и инвесторам - от проработки бизнес-идеи и подготовки необходимой документации до запуска производства. В том числе ведомство готово помогать в урегулировании возникающих споров, используя механизмы медиации. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров во время встречи с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет". Он подчеркнул, что предприниматели и потенциальные инвесторы должны знать о возможностях Агентства и обращаться за поддержкой на любом этапе реализации инвестиционных инициатив.

По словам Сабирова, задача ведомства заключается не только в привлечении инвестиций, но и в создании условий для того, чтобы проекты действительно реализовывались, открывались новые производства, создавались рабочие места и увеличивались налоговые поступления в бюджет.

"От идеи до запуска производства мы полностью сопровождаем проекты, мониторим их реализацию и помогаем инвесторам. Если возникают затруднения, в том числе бюрократического характера, мы содействуем их устранению. У нас есть возможности помогать в разрешении двусторонних споров, в том числе с использованием медиации", - рассказал глава Агентства.

Он пояснил, что инвестор, вкладывая средства, рассчитывает на получение прибыли, однако результатом реализации проекта становится не только экономическая отдача для бизнеса. Это также новые рабочие места, налоговые поступления, социальные выплаты и развитие экономики страны.

Сабиров отметил, что внутренний уклад работы Агентства подчинён главной задаче - содействию реализации инвестиционных проектов. Для этого ведомство выстраивает взаимодействие не только с центральными государственными органами, но и с местными властями.

По его словам, организован мониторинг инвестиционной деятельности во всех регионах страны, за отдельными областями закреплены кураторы из числа руководителей и сотрудников Агентства. Ведомство взаимодействует с органами местного самоуправления, помогает продвигать инициативы на местах, а также проводит семинары и тренинги для представителей регионов. В частности, обучает их подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований, сметной документации, ведению переговоров и сопровождению инвестиционных проектов.

Отдельно глава Агентства остановился на вопросах открытости ведомства для бизнеса и общества. Он рассказал, что провёл целый рабочий день вместе с журналистами, чтобы представители СМИ могли непосредственно познакомиться с деятельностью учреждения, увидеть реализуемые проекты и получить ответы на интересующие вопросы.

В рамках проекта "Открытый кабинет" журналисты посетили производственное предприятие "ГЛАСС ЦЕНТР" компании AKFA в селе Новопокровка. Завод площадью 5 094 квадратных метра способен выпускать более 144 тысяч квадратных метров продукции в год. Здесь производят стеклянные изделия для строительной отрасли, создано 300 рабочих мест.

Также представители СМИ ознакомились с проектом строительства восточной объездной платной автомобильной дороги Бишкека. Объём предусмотренных инвестиций в рамках государственно-частного партнёрства составляет 81,6 млн долларов. Проект предусматривает строительство четырёхполосной дороги, которая должна снизить транспортную нагрузку на столицу и улучшить транспортную доступность прилегающих территорий.

Кроме того, в ходе программы было подписано соглашение между Национальным агентством по инвестициям и ОсОО "Нукура Про" о включении в Реестр инвестиционных проектов инициативы по строительству молокоперерабатывающего завода и производству молока и молочной продукции. Общий объём инвестиций в проект составляет 7,7 млн долларов.

Рабочий день также включал прямой эфир на Первом радио, участие в кыргызско-казахстанском форуме и подкасте информационного агентства "Кабар", где Сабиров рассказал об инвестиционном потенциале Кыргызстана, приоритетах государственной инвестиционной политики и направлениях работы Агентства.

Глава ведомства подчеркнул, что Агентство открыто для предложений, вопросов и инициатив со стороны предпринимателей, инвесторов и представителей регионов. По его словам, важно, чтобы бизнес своевременно получал необходимую информацию и понимал, на какую поддержку может рассчитывать при реализации своих проектов.

Проект "Открытый кабинет" был организован в том числе для повышения прозрачности работы государственных органов и укрепления взаимодействия со средствами массовой информации. В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню печати, ряд журналистов был отмечен Почётными грамотами за профессиональную деятельность и вклад в развитие информационной сферы.