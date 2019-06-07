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Чем могут обернуться для Кыргызстана выборы президента в Казахстане?

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- Бакыт Стамов
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Предвыборная гонка в Казахстане вышла на финишную прямую. В ближайшее воскресенье граждане республики изберут нового президента.

Стоит подчеркнуть, что вопреки прогнозам ряда экспертов, утверждавших, что Касым-Жомарт Токаев – во власти фигура временная, и что президентский пост в итоге достанется старшей дочери экс-президента Дариге Назарбаевой, фаворитом гонки оказался именно "преемник" елбасы.

Президентские выборы станут завершающим этапом транзита власти в Казахстане, который начался 19 марта 2019 года с передачи Нурсултаном Назарбаевым президентских полномочий спикеру казахстанского парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Важно отметить, что период транзита власти показал, что новому руководству удается удерживать в руках "рычаги управления" и сохранять политическую стабильность в стране несмотря на то, что оппозиция с подачи и при финансовой поддержке западных спонсоров, всеми силами пыталась "раскачать" общественно-политическую ситуацию в Казахстане.

- Я уверен, что выборы состоятся, и в Казахстане будет новый президент, несмотря на протестные настроения. Нынешние процессы, которые наблюдаются в Казахстане, напоминают те, что происходили в Кыргызстане перед революциями в 2005 и в 2010 годах. Многие казахстанцы недовольны составом кандидатов на главный пост государства, есть желающие сорвать выборы. При этом, пусть в завуалированной форме, но там однозначно имеет место вмешательство внешних сил. Казахстан – одна из самых индустриально развитых стран Центральной Азии, не просто богатая природными ресурсами, но и занимающая стратегическое положение в регионе. Поэтому республика всегда находится на пике интересов ведущих держав мира, - уверен эксперт по вопросам безопасности Марат Иманкулов.

Аналогичной точки зрения придерживается и депутат ЖК КР Исхак Масалиев, который уверен, что в Казахстане сейчас действуют внешние силы, заинтересованные в нестабильности не только в республике, но и в регионе в целом.

- В первую очередь, это США, которые не устраивает тот факт, что близким соседом и партнером с тесными историческими корнями для стран Центральной Азии является Россия. Да и в самой республике существуют силы, которые желают произвести там смену власти. Не ту формальную, которая сейчас идет, а реальную. Поэтому после выборов у соседей можно ожидать различных протестов, - поделился мнением парламентарий.

О том, что за нагнетанием общественной ситуации в республике стоят США, свидетельствует, например, создание социально-либеральной партии "Жусан", заявившей своей главной целью свержение нынешней власти и установление в Казахстане парламентской формы правления. Возглавил данное политическое объединение Айдос Садыков, известный своими критическими выступлениями и видеосюжетами, что примечательно, снятыми в разных городах Соединенных Штатов Америки.

В предвыборный период "жусановцы" несколько раз пытались "раскачать" ситуацию и обострить протестный потенциал, используя как вопрос переименования столицы Казахстана в Нур-Султан, так и социально-экономические тезисы. Например, распространяется миф о том, что иностранные инвесторы, получившие личные гарантии от Нурсултана Назарбаева, в новых условиях начнут вывод средств из страны, что повлечет за собой новые экономические сложности.

Когда же силовыми структурами республики были предприняты меры по недопущению беспорядков в стране, они, задействовав возможности западной прессы, обвинили власти в нарушениях прав человека. Очевидно, что своими действиями оппозиция, управляемая извне, не просто пытается "играть на нервах" нового руководства Казахстана, а прощупывает ситуацию, чтобы проявить себя после выборов.

- Всегда найдутся те, кто будет недоволен результатами выборов. Поэтому пост избирательных протестов в Казахстане вряд ли удастся избежать. Оппозиционные силы, вероятнее всего, постараются раскачать ситуацию. Но я верю, что народ не поддастся на эти провокации и все-таки выберет путь развития на благо себе и своим соседям, - отметил эксперт по вопросам безопасности Марат Иманкулов.

Несмотря на то, что пока существенно дестабилизировать обстановку в стране оппозиционерам не удалось, нельзя исключать того, что после выборов с подачи своих заокеанских спонсоров они могут устроить масштабную провокацию и опробовать на Казахстане новые технологии по свержению неугодных режимов в странах ЦА.

- Интересы отдельных зарубежных государств в раскачивании политической ситуации в регионе очевидны. И если им удастся дестабилизировать Казахстан, то в огне окажется вся Центральная Азия. Уже к осени повторения событий смело можно будет ожидать и в Кыргызстане, хотя бы исходя из того, что при наличии напряженной обстановки, казахи, в первую очередь, закроют свои границы. А если это произойдет, мы не сможем вовремя экспортировать овощи и фрукты, которые вырастили отечественные аграрии, что грозит серьезными экономическими проблемами для нашей республики, - подчеркнул депутат ЖК КР Исхак Масалиев.

По мнению ряда экспертов, несмотря на нарастающее недовольство граждан, на сегодняшний день в Казахстане нет реальной оппозиционной силы, способной консолидировать протестный потенциал. При этом, аналитики не исключают, что такой силой могут стать религиозные экстремисты. Учитывая, что в республике сосредоточено немало радикалов и "возвращенцев", воевавших на стороне боевиков в Сирии и в Ираке, а также тех, кто им симпатизирует, ситуация в соседнем государстве может оказаться достаточно сложной.


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URL: https://www.vb.kg/378860
Теги:
выборы, Казахстан, президент, Марат Иманкулов, Исхак Масалиев
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