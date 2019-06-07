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За два года в России матери-кыргызстанки отказались от 90 детей

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- Оксана Гут
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С 2016 года в Кыргызстан были возвращены 90 детей, от которых в России отказались матери-кыргызстанки. Из них 12 определены в фостерные семьи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития КР Жаныл Алыбаева.

По ее данным, за 2018 год на родину возвращены 17 несовершеннолетних. Лишь малая часть из них остается у родственников, остальных устраивают в дом ребенка или в фостерные семьи.

В таких семьях на сегодня воспитываются всего 17 детей. От государства такие родители получают заработную плату за каждого приемного ребенка в размере 6 тысяч сомов.

В целом, отметила Жаныл Алыбаева, в стране 5418 детей находятся в трудной жизненной ситуации, также 167 тысяч детей внутренних мигрантов и более 85 тысяч внешних трудовых мигрантов. Госорганы разрабатывает для них специальные программы по предоставлению помощи.

Еще одна проблема, о которой напомнила замминистра соцразвития, это ранние браки. По статистическим данным, в Кыргызстане 12% девушек выходят замуж до 18 лет. Алыбаева подчеркнула, что законом, как Семейным кодексом, так и Уголовным предусмотрена ответственность за принуждение к браку.

Для справки:

За 5 месяцев 2019 года на телефон доверия МТиСР КР поступило 115 тысяч реальных звонков. В частности обращений 745: 661 - от взрослых, 84 - от несовершеннолетних.


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URL: https://www.vb.kg/378862
Теги:
дети, миграция, несовершеннолетние, приют, трудовая миграция, Кыргызстан, Министерство социального развития
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