В Чуйской области повесилась 15-летняя девушка

В селе Арал Сокулукского района повесилась 15-летняя девушка. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Тело подростка было обнаружено 6 июня на дереве во дворе ее дома. Очевидцы позвонили на номер 103, а милиции о случившемся сообщили уже из территориальной больницы.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время выясняются все обстоятельства по делу. Назначены необходимые экспертизы.

Что могло стать причиной суицида школьницы пока неизвестно.