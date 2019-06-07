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В Чуйской области повесилась 15-летняя девушка

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- Оксана Гут
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В селе Арал Сокулукского района повесилась 15-летняя девушка. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Тело подростка было обнаружено 6 июня на дереве во дворе ее дома. Очевидцы позвонили на номер 103, а милиции о случившемся сообщили уже из территориальной больницы.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время выясняются все обстоятельства по делу. Назначены необходимые экспертизы.

Что могло стать причиной суицида школьницы пока неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/378864
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, суицид, Чуйская область, Кыргызстан, больница, следствие
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