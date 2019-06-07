Туйгунаалы Абдраимов: Я не уйду в отставку

Глава Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов не считает оскорблением личное мнение о чьем-либо лице либо внешности. Таким мнением он поделился в интервью изданию "Азаттык".

По его словам, таким же способом и его собственное лицо может не нравиться другому человеку.

- Я могу кому-то не нравиться, но я же этому факту не возмущаюсь. Это личное дело человека. Есть журналистоподобные провокаторы, и люди их хорошо знают. И под давлением я не буду просить прощения у таких людей. Возможно лично встречусь с этой журналисткой и попрошу прощения, - сказал он.

Также он прокомментировал требование активистов и журналистов покинуть пост полпреда правительства в Чуйской области.

- Это не требование всего народа, а только некоторых провокаторов. Народ - это весь Кыргызстан. И по этой причине я не уйду в отставку, - добавил он.

Напомним, пользователи интернета раскритиковали полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова, нахамившего журналистке в селе Ороке, где ранее произошла массовая драка между кыргызами и курдами. Журналисты, активисты и некоторые депутаты потребовали отставки главы области.