ГУОБДД закупили пять Toyota Camry по 2 млн сомов каждая

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения закупило пять автомобилей марки Toyota Camry. Стоимость каждого автомобиля почти 2 млн сомов. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

Автомобили переоборудованы в качестве спецтранспорта патрульной милиции, и сейчас находятся в гараже ГУОБДД.

- Впервые машины используют во время саммита ШОС для сопровождения глав государств, которые прибудут в Бишкек, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД.

После этого автомобили распределят. Ожидается, что их будут использовать в кортежах высокопоставленных гостей.