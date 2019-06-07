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ГУОБДД закупили пять Toyota Camry по 2 млн сомов каждая

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- Екатерина Улитина
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Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения закупило пять автомобилей марки Toyota Camry. Стоимость каждого автомобиля почти 2 млн сомов. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

Автомобили переоборудованы в качестве спецтранспорта патрульной милиции, и сейчас находятся в гараже ГУОБДД.

- Впервые машины используют во время саммита ШОС для сопровождения глав государств, которые прибудут в Бишкек, - прокомментировали в пресс-службе ГУОБДД.

После этого автомобили распределят. Ожидается, что их будут использовать в кортежах высокопоставленных гостей.


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URL: https://www.vb.kg/378866
Теги:
госзакупки, президент, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД, МВД, ШОС
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