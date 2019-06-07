Двухлетнего Тимура все еще не нашли. МЧС отказывается от помощи

В Суусамырской долине продолжаются поиски двухлетнего Тимура. Он пропал в воскресенье, 2 июня. Основная версия произошедшего – малыш упал в реку.

Как сообщают в МЧС, сегодня в поисках ребенка задействованы 20 спасателей и 5 водолазов. Кроме того, родственники, друзья и местные жители своими силами ведут поиски ребенка. Пока безуспешные.

Близкие мальчика сообщили VB.KG, что в первый же день после исчезновения ребенка, обратились за помощью к МЧС России, так как родители являются гражданами этой страны. Однако кыргызстанские спасатели от помощи коллег отказались.

Кроме того, родители обращались в МЧС Оша и Бишкека с просьбой увеличить число спасателей и обеспечить их биноклями, палатками и другим оборудованием. Писали письма в МИД России, в консульский отдел посольства РФ в КР.

МЧС по-прежнему настаивает, что в помощи не нуждается: волонтеры могут сами пострадать и уже придется спасть их, спасатели из других стран вряд ли готовы к работе в горных районах. На запрос депутата КР Ирины Карамушкиной статс-секретарь ведомства Азамат Мамбетов ответил, что ни МЧС КР, ни родители пропавшего ребенка за дополнительной помощью не обращались. Хотя родители уже написали десяток писем в различные инстанции.

На сегодняшний день у волонтеров и спасателей имеются палатки, необходимое снаряжение, дроны и теплые вещи. Однако, с каждым часом увеличивается риск, что ребенка никогда не найдут. Его не станут искать в реке Кокомерон, так как там погружение водолазов невозможно из-за сильного течения.

Отметим, в Кыргызстане идут поиски и других пропавших детей. В Джалал-Абадской области течением унесло подростка 2004 года рождения. В Нарынской области уже 21 день ведутся поиски 6-летней девочки, которая также упала в воду.