Фейк, или нет? Султанбекова - новый посол Кыргызстана в Азербайджане

Экс-вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова категорически опровергла информацию о ее возможном назначении послом Кыргызстана в Азербайджан. Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, таких предложений к ней не поступало.

- Это фейк. Ничего такого даже близко нет. Даю вам честное слово. Я не понимаю, откуда у журналистов появилась такая информация. Даже разговоров подобных никто со мной не вел, - пояснила она.

В случае же если к ней поступит такое предложение, то экс-вице-премьер-министр высказалась однозначно.

- Нет, у меня своих дел хватает, и я ничего такого пока не хочу, - добавила она.

Отметим, ранее одно из отечественных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщало, что экс-вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова возможно займет должность посла Кыргызстана в Азербайджане.

Чолпон Султанбекова является вдовой депутата Баямана Эркинбаева, застреленного в 2005 году киллером у подъезда собственного дома.