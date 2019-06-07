Зарылбека Рысалиева арестовали?

Депутат Жогорку Кенеша и экс-глава ГСИН Зарылбек Рысалиев арестован после многочасового допроса в МВД. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание govori.tv.

По данным СМИ, бывшего начальника ГСИН задержали по делу незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.

Между тем, некоторые отечественные СМИ опять же со ссылкой на собственные источники сообщили, что во время допроса Зарылбеку Рысалиеву стало плохо и его увезли в больницу.

Пресс-служба МВД, куда редакция VB.KG обратилась за подтверждением какой-либо информации, пока недоступна для комментариев.

Напомним, ранее в МВД неофициально подтвердили VB.KG, что бывшый начальник Государственной службы исполнения наказаний КР Зарылбек Рысалиев находится на допросе в МВД с 10 часов утра.