Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Атаханова отпустили домой. Кого он "сдал"?

1130  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-вице-премьер-министру КР Шамилю Атаханову была изменена мера пресечения. Его отпустили под домашний арест. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, Шамиль Атаханов начал сотрудничать со следствием.

"7 июня этого года для проведения следственных мероприятий по уголовному делу из СИЗО-1 Бишкека в Следственную службу МВД КР был вывезен арестованный Атаханов. В ходе проведения следственных действий с участием адвоката Атаханов изъявил желание о сотрудничестве со следствием, в связи с чем, в отношении его ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на другую", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее Первомайским районным судом Бишкека в отношении Атаханова Шамиля Есенжановича была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и экс-генпрокурор Аида Салянова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378880
Теги:
Аида Салянова, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, МВД, суд, сотрудничество, Кыргызстан, следствие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  