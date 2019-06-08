Атаханова отпустили домой. Кого он "сдал"?

Экс-вице-премьер-министру КР Шамилю Атаханову была изменена мера пресечения. Его отпустили под домашний арест. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, Шамиль Атаханов начал сотрудничать со следствием.

"7 июня этого года для проведения следственных мероприятий по уголовному делу из СИЗО-1 Бишкека в Следственную службу МВД КР был вывезен арестованный Атаханов. В ходе проведения следственных действий с участием адвоката Атаханов изъявил желание о сотрудничестве со следствием, в связи с чем, в отношении его ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на другую", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее Первомайским районным судом Бишкека в отношении Атаханова Шамиля Есенжановича была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и экс-генпрокурор Аида Салянова.