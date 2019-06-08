Что происходит со школой, которую построил Кулматов?

Очередное заседание суда по делу бывших мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова ничего нового не выявило. Уже больше года экс-градоначальники и другие задержанные по этому громкому делу находятся в СИЗО. Причём, как утверждают представители четырёх компаний-подрядчиков, никаких следственных действий не проводится.

История постройки школы в Калыс-Ордо известна уже всем. Изначально планировалось, что китайская компания TBEA вместе с реконструкцией столичной ТЭЦ построит ещё две школы в Бишкеке и Оше.

Чтобы осуществить задуманное китайская компания наняла строительную компанию "Альто групп". Когда подрядчики приступили к делу, выяснилось, что участок, выделенный под школу, очень сложный. Под землёй проходят грунтовые воды и ушло много сил и средств, чтобы укрепить почву. Когда каркас и стены школы были готовы, китайская компания поменяла подрядчика. В итоге над строительством школы трудились четыре строительные компании. Сейчас им всем предъявлены обвинения в коррупции. Но, по словам адвокатов этих фирм, подсудимые предоставили документы, которые объясняют, на что пошли выделенные средства и доказали, что школа в итоге по стоимости вышла дороже по объективным причинам.

Однако суд этого не учитывает и, более того, по непонятным причинам гособвинение объединило эти разные по существу дела в одно производство, а "вишенкой на торте" стало дело столетней давности экс-мэра Албека Ибраимова по заводу "Дастан".

Тем временем остро необходимая школа в Калыс Ордо построена, сдана в эксплуатацию, в ней учатся три тысячи двести учеников, а те, кто сделал это возможным, сидят в СИЗО, им вменяется статья 303 УК КР.

Не понимают, за что сидит Кулматов, многие. Экс-депутат Бишкекского горкенеша и политолог Мусуркул Кабылбеков неоднократно подчеркивал, что за время совместной работы в мэрии столицы успел познакомиться с методами работы Кубанычбека Кенешовича.

"Я просто хорошо знаю Кулматова и его методы работы. Я его знаю, как честного человека, который дорожит своей репутацией и именем своего отца. Бишкекчане должны знать, какая катастрофическая ситуация сложилась со школами в жилмассивах. И, конечно, в жилмассиве "Калыс-Ордо" в свое время остро встала проблема отсутствия своей школы. Кубанычбек Кулматов там действовал, как эффективный кризис-менеджер, выбив деньги на строительство школы. Поэтому я думаю, что правоохранительные органы не могут найти в этом деле коррупции, которая подразумевает, что человек кладет себе деньги в карман", - считает политолог.

Ну а пока Кулматов и его соратники пытаются добиться справедливости, в обществе нарастает негодование по поводу школы, построенной "Газпромом". Судя по всему, простым смертным даже близко не светит устроить своих детей в новую школу с современными технологиями и первоклассными педагогами. Совершенно определенно, что эта школа - для элиты. Так что вряд ли кто-то из нынешних власть имущих будет проверять, не было ли каких-то нарушений при ее строительстве. Ну а родители, у которых нет денег на "Газпромовское" образование, и чьи дети учатся в переполненных школах, могут лишь надеяться, что какой-нибудь мэр ещё раз рискнёт построить в столице новые "простые" школы. Возможно, ценой собственной свободы.