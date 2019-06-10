Движение для автотранспорта будет перекрыто на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии с 10 по 11 июня

В столице на ремонт закрывается отрезок проспекта Жибек Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Движение для автотранспорта будет перекрыто на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии с 10 по 11 июня.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства, и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.