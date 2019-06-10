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В столице на ремонт закрывается отрезок проспекта Жибек Жолу

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- Оксана Гут
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Движение для автотранспорта будет перекрыто на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии с 10 по 11 июня

В столице на ремонт закрывается отрезок проспекта Жибек Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Движение для автотранспорта будет перекрыто на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Молодой Гвардии с 10 по 11 июня.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства, и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/378887
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, Кыргызстан
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