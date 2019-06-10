Зарылбек Рысалиев остается в реанимации в тяжелом состоянии

Зарылбек Рысалиев останется пока в реанимации, завтра состоится повторный консилиум врачей. Об этом VB.KG сообщила заместитель главврача клинической больницы управления делами президента Александра Олексюк.

По ее словам, состояние депутата Жогорку Кенеша стабильно тяжелое. Ему поставили диагноз "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза". Рысалиев, как отмечается, дважды ранее перенес инсульт в 2015-ом и в 2018-ом годах.

Сейчас парламентарий получает все необходимое лечение. Ему, как говорит Александра Олексюк, требуется постельный режим и покой. Поэтому в палате может находиться только ухаживающий, родственников не пускают.

Зарылбек Рысалиев в сознании, но его речь заторможенная.

Напомним, депутату Жогорку Кенеша, экс-главе ГСИН Зарылбеку Рысалиеву стало плохо 7 июня во время допроса в МВД, куда его вызвали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.