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Зарылбек Рысалиев остается в реанимации в тяжелом состоянии

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- Оксана Гут
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Зарылбек Рысалиев останется пока в реанимации, завтра состоится повторный консилиум врачей. Об этом VB.KG сообщила заместитель главврача клинической больницы управления делами президента Александра Олексюк.

По ее словам, состояние депутата Жогорку Кенеша стабильно тяжелое. Ему поставили диагноз "острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза". Рысалиев, как отмечается, дважды ранее перенес инсульт в 2015-ом и в 2018-ом годах.

Сейчас парламентарий получает все необходимое лечение. Ему, как говорит Александра Олексюк, требуется постельный режим и покой. Поэтому в палате может находиться только ухаживающий, родственников не пускают.

Зарылбек Рысалиев в сознании, но его речь заторможенная.

Напомним, депутату Жогорку Кенеша, экс-главе ГСИН Зарылбеку Рысалиеву стало плохо 7 июня во время допроса в МВД, куда его вызвали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.


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URL: https://www.vb.kg/378898
Теги:
ГСИН, Зарылбек Рысалиев, Азиз Батукаев, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, больница, уголовное дело
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Комментарии
777
10.06.2019, 13:01

Наши чиновники такие нежные и чувствительные, кого не хлопают сразу в больницу попадают. А как воровать или в кресло садиться тут они первые.

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смит и вессон
10.06.2019, 13:17

зачем человеку всякие должности и положение в обществе если ты перенес инсульт или инфаркт..неужели есть что то еще более важное и дорогое чем собственное здоровье..лучше бы поправлял после первого инсульта здоровье а не лез в депутаты..

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