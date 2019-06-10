Девятая годовщина июньских событий. В Оше проходят памятные мероприятия

В Оше сегодня проходят памятные мероприятия, приуроченные к памяти трагическим июньским событиям 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Ровно девять лет назад в городе произошли столкновения, которые унесли жизни более четырёх сотен человек.

Вместе с родственниками память погибших почтили вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, председатель горкенеша Жапарбек Ормонов, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, ряд общественных деятелей и представители казыята города Ош.

У мемориала "Слезы матерей" состоялось возложение цветов и прошел митинг-реквием, в ходе которого прошла минута молчания и общая молитва.

Чиновники посетили горожан, пострадавших в июньских событиях 2010 года, чтобы сказать им слова поддержки и высказать соболезнования.