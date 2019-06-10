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Разаков принял участие в Петербургском международном экономическом форуме

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков принял участие в церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума и на пленарной сессии с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что Разаков выступил спикером на панельной дискуссии "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", в ходе которой состоялось подписание Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики.

Также вице-премьер выступил в мероприятии, организованном Евразийским банком развития "Инвестиционное сотрудничество: развитие и интеграция".

В рамках форума по инициативе катарской стороны, состоялась встреча вице-премьер-министра Жениша Разакова с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассима Аль-Тани.

В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы работы двухсторонней межправительственной комиссии.

Для справки:

Петербургский международный экономический форум прошел 6-8 июня. В нем приняли участие шесть глав государств, генеральный секретарь ООН, а также 14 стран были представлены на уровне вице-президентов и премьер-министров.


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URL: https://www.vb.kg/378900
Теги:
Катар, правительство, Россия, ЕАЭС, интеграция, сотрудничество, Кыргызстан, Жениш Разаков
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