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Текебаев: По Конституции у Аиды Саляновой есть иммунитет

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- Бакыт Стамов
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Уголовное дело на экс-генпрокурора Аиду Салянову можно было возбудить только с разрешения Жогорку Кенеша. В противном случае идет прямое нарушение Конституции КР. Об этом заявил лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Интервью с заключенным политиком опубликовала на своей странице в соцсети журналист Динара Турдугулова.

По словам политика, согласно Конституции ряду должностных лиц положен иммунитет.

- Президент, депутаты, генпрокурор могут быть привлечены к уголовной ответственности только с разрешения Жогорку Кенеша. Аида Салянова обвиняется в якобы преступлении, которое она совершила в бытность генпрокурором. Поэтому безусловно необходимо одобрение депутатов. Хотя и без этого все действия в отношении нее были незаконны, - сказал Текебаев.

Лидер "Ата Мекена" убежден, что инцидент с задержанием Аиды Саляновой свидетельствует о дефиците профессиональных кадров среди юристов.

- Сегодняшние следователи не знают норм Конституции. Не знакомы они и с практикой по защите прав человека. Им нужно было хотя бы ознакомиться с прошлыми решениями Верховного суда и Конституционной палаты и действовать в соответствии с ними. Хочется верить, что Жогорку Кенеш даст свою оценку всем этим противоправным действиям, - добавил он.

Напомним, экс-генеральный прокурор, член партии "Ата Мекен" Аида Салянова проходит еще одним фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. В настоящее время она содержится в СИЗО-1.


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URL: https://www.vb.kg/378908
Теги:
Аида Салянова
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Комментарии
Нуржан
10.06.2019, 18:56

Хотелось бы понять, о какой статье идёт речь? В какой статье Конституции закреплён иммунитет бывшего генпрокурора или бывшего депутата?

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