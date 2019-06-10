Текебаев: По Конституции у Аиды Саляновой есть иммунитет

Уголовное дело на экс-генпрокурора Аиду Салянову можно было возбудить только с разрешения Жогорку Кенеша. В противном случае идет прямое нарушение Конституции КР. Об этом заявил лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Интервью с заключенным политиком опубликовала на своей странице в соцсети журналист Динара Турдугулова.

По словам политика, согласно Конституции ряду должностных лиц положен иммунитет.

- Президент, депутаты, генпрокурор могут быть привлечены к уголовной ответственности только с разрешения Жогорку Кенеша. Аида Салянова обвиняется в якобы преступлении, которое она совершила в бытность генпрокурором. Поэтому безусловно необходимо одобрение депутатов. Хотя и без этого все действия в отношении нее были незаконны, - сказал Текебаев.

Лидер "Ата Мекена" убежден, что инцидент с задержанием Аиды Саляновой свидетельствует о дефиците профессиональных кадров среди юристов.

- Сегодняшние следователи не знают норм Конституции. Не знакомы они и с практикой по защите прав человека. Им нужно было хотя бы ознакомиться с прошлыми решениями Верховного суда и Конституционной палаты и действовать в соответствии с ними. Хочется верить, что Жогорку Кенеш даст свою оценку всем этим противоправным действиям, - добавил он.

Напомним, экс-генеральный прокурор, член партии "Ата Мекен" Аида Салянова проходит еще одним фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. В настоящее время она содержится в СИЗО-1.