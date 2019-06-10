Туйгунаалы Абдраимова уволили

Полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, во время беспорядков в селе Орок Чуйской области полпред региона Туйгунаалы Абдраимов оскорбил журналистку, заявив в кадре, что у неё неприятное лицо. Это вызвало возмущение общественности. В частности, активисты, журналисты и ряд депутатов потребовали отставки полпреда. Последний в свою очередь в своих интервью заявлял, что не считает себя виновным и не намерен извиняться под давлением.