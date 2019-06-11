В Госипотечной компании сменился руководитель

В Государственной ипотечной компании сменился руководитель. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне, 10 июня, в компании состоялось заседание совета директоров, на котором рассмотрели два вопроса:

• досрочное прекращение полномочий действующего Председателя Правления ОАО "ГИК".

• избрание нового Председателя Правления ОАО "ГИК".

Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Бактыбека Шамкеева в связи с переходом на другую работу

Новым председателем правления стала Эльмира Абжапарова.

Бактыбек Шамкеев стал председателем правления ОАО "Айыл Банк".