Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Госипотечной компании сменился руководитель

240  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Государственной ипотечной компании сменился руководитель. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне, 10 июня, в компании состоялось заседание совета директоров, на котором рассмотрели два вопроса:

• досрочное прекращение полномочий действующего Председателя Правления ОАО "ГИК".

• избрание нового Председателя Правления ОАО "ГИК".

Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Бактыбека Шамкеева в связи с переходом на другую работу

Новым председателем правления стала Эльмира Абжапарова.

Бактыбек Шамкеев стал председателем правления ОАО "Айыл Банк".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378920
Теги:
банковский сектор, ипотека, назначение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  