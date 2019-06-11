Саммит ШОС: Столичная милиция перешла на усиленный вариант несения службы

Личный состав ГУВД Бишкека в период проведения международного саммита Шанхайской организации сотрудничества и для обеспечения общественной безопасности граждан и гостей столицы с 10 июня перешел на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Вместе с тем, сотрудниками ведомства были проведены комплексные профилактическо-разъяснительные мероприятия в три этапа по два дня, направленные на противодействие и предупреждение правонарушений, а также снижение преступности на территории столицы в преддверии саммита ШОС. В них были задействованы более 800 сотрудников столичной милиции.

В настоящее время, сотрудники городской милиции в усиленном режиме продолжают осуществлять обеспечение безопасности граждан и общественного порядка по всей территории города Бишкек. Кроме того, из числа сотрудников СКМ, УОБДД и УУМ ГУВД Бишкека созданы отдельные круглосуточные мобильные посты как по периметру, так и внутри столицы, где проводимые активные мероприятия позволяют превентивно и своевременно выявлять возможные правонарушения.

- Уважаемые жители и гости столицы, при возникновении угрозы безопасности граждан, появлении подозрительных лиц либо при обнаружении подозрительного предмета (портфеля, дипломата, рюкзака, коробки, сумки, мешка или пакета) просим незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции, а также сообщить по телефонному номеру 102, - отмечают в ведомстве.