Жить полноценно с сахарным диабетом? Легко!

Сахарный диабет – заболевание, которое несет в себе целый ряд угроз для организма. Инфаркты, инсульты, онкологические и другие заболевания напрямую угрожают человеку, страдающему диабетом. Он входит в пятерку причин наиболее часто отмечаемых смертельных случаев.

Стойкое повышение глюкозы в крови ведет к повреждению кровеносных сосудов, заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы, слепоте, гангрене, диабетической стопе, различным видам диабетической комы.

И если при диабете I типа без инсулина не обойтись, хотя можно замедлить прогрессирование заболевания и не допустить осложнений, то при диабете II типа есть возможность не только снизить уровень сахара, но и полностью избавиться от болезни. При сахарном диабете мы рекомендуем использовать новейший парафармацевтический препарат "Глюкокрин", который уже на начальной стадии его применения способствует снижению уровня сахара в крови, нормализуя углеводный обмен и одновременно выводя холестерин и билирубин из организма. За счет этого восстанавливается работа сердечно-сосудистой системы, сокращается объем жировых клеток в организме, уменьшается вес.

Далее препарат проникает через клеточные мембраны и восстанавливает структуру поверхности клеток, что способствует попаданию глюкозы внутрь клетки. Таким образом, восстанавливается способность тканей организма захватывать и утилизировать глюкозу. Одновременно клетки поджелудочной железы регенерируют и начинают вырабатывать необходимое количество инсулина. В результате такого комплексного воздействия стабилизируется работа эндокринной системы, улучшается ее взаимосвязь с центральной нервной системой, нормализуется уровень сахара в крови, снижается вес.

Другими словами, с помощью препарата "Глюкокрин" можно не только избавиться от симптомов, но и устранить причину сахарного диабета, защитив организм на годы вперед.

Препарат прошел все необходимые испытания, доказав свою эффективность и одобрен как отечественными, так и международными сертификатами.

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В состав препарата не входят химические компоненты.

Дозировка и способ применения: по 2 капсулы 2 раза в день. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

СГР № RU.77.99.88.003.Е.001645.04.19 от 26.04.2019 г.

БАД, не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.