Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Адвокат: Аиду Салянову оговорил ее бывший подчиненный Акматалиев

1881  8
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-генпрокурора Аиду Салянову бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев оговорил в обмен на свою свободу. Об этом сегодня на пресс-конфренции заявила адвокат Саляновой Рабига Сыдыкова.

По ее словам, Аида Салянова не принимала никакого решения по освобождению вора в законе Аиза Батукаева.

- Против Аиды Саляновой дал показания бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев. Однако эти показания лживы и противоречивы. Он их даже подтвердить ничем не смог, и за него в основном отвечал его адвокат, - сказала она.

Напомним, экс-генеральный прокурор, член партии "Ата Мекен" Аида Салянова проходит еще одним фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. В настоящее время она содержится в СИЗО-1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378926
Теги:
Аида Салянова, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, СИЗО, Кыргызстан, следствие, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
12
11.06.2019, 12:13

Понятное дело, заказ сверху, там обзавелись очередными Манасами и прочими

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бакыт
11.06.2019, 12:29

Как он может оговорить? он же был его подчиненным. Без ее команды он не смог бы ничего сделать. Аида все выполняла по указке Аша а этот прокурор по ее указке действовал, это же ежу понятно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эрмек
11.06.2019, 12:52

кто замешан  в этом деле уже все знают, так пусть несут соответствующие наказание 

0
Цитировать
Жалоба модератору
смит и вессон
11.06.2019, 12:53

этот спецпрокурор лишь исполнитель воли и приказов генпрокурора..поэтому он никак не мог оговорить ее..исполнить ее просьбу или приказ да..а оговорить нет..так что адвокату надо другую тактику защиты избрать а не просто бабскую линию гнуть..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дина
11.06.2019, 13:37

А когда она договорилась с Атамбаевым , и приказывала , о чем она думала.Вообще то , у нее секретов много.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурия
11.06.2019, 13:38

Деньги брала отвечай теперь по закону!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
11.06.2019, 14:10

Ну если он правду сказал, что в этом такого?  Странные вообще эти "мародеры", то лезут на забор ГКНБ, то сидят, как мышки не шелохнутся.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбее
11.06.2019, 14:35

А у нас уже свидетельские показания без проверки за "чистую монету" принимают? Докатилась. Эдак и "тройки" можно вернуть.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  