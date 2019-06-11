Адвокат: Аиду Салянову оговорил ее бывший подчиненный Акматалиев

Экс-генпрокурора Аиду Салянову бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев оговорил в обмен на свою свободу. Об этом сегодня на пресс-конфренции заявила адвокат Саляновой Рабига Сыдыкова.

По ее словам, Аида Салянова не принимала никакого решения по освобождению вора в законе Аиза Батукаева.

- Против Аиды Саляновой дал показания бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев. Однако эти показания лживы и противоречивы. Он их даже подтвердить ничем не смог, и за него в основном отвечал его адвокат, - сказала она.

Напомним, экс-генеральный прокурор, член партии "Ата Мекен" Аида Салянова проходит еще одним фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году "вора в законе" Азиза Батукаева. В настоящее время она содержится в СИЗО-1.