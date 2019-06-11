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Более 25 компаний из Южной Кореи приедут в Кыргызстан

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке 18 июля пройдет крупный бизнес-форум "Кыргызстан – Южная Корея", который посетят представители более 25 южнокорейских компаний. Об этом редакции VB.KG сообщили в Торгово-промышленной палате КР (ТПП), выступающей организатором форума.

По данным ТПП, бизнес-форум состоится в рамках первого официального визита в Кыргызстан премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ён, запланированного на 17 июля этого года.

- Это первый визит в Кыргызстан премьер-министра Южной Кореи. Для приезжающих с ним предпринимателей будут организованы бизнес-встречи с отечественными компаниями, - пояснили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/378928
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Комментарии
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11.06.2019, 12:39

Не думаю,что они здесь на долго задержатся.

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Жалоба модератору
Гражданин
11.06.2019, 12:57

Короче дармоеды позвали корейцев чтоб они открыли здесь в нищей стране заводы. Когда корейцы начнут оформлять документы дармоеды скажут хочешь открыть бизнес дай нам 1 млн $ тогда корейцы скажут что за дебилы и уедут открывать бизннс в казахстане и узбекистане. В итоге кыргызстан опять останется возле разбитого корыта

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Костюк
11.06.2019, 13:24

Северокорейцы агенты Китая, а южнокорейцы это шпионы США. 

Что за народ?

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смит и вессон
11.06.2019, 13:32

а толку то..либо чиновники со своими откатами..либо мэсние  со своей дикостью отпугнут их..во всем мире уже знают наверное что вкладывать деньги в нашей стране это экстремальный бизнес..

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