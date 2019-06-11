Более 25 компаний из Южной Кореи приедут в Кыргызстан

В Бишкеке 18 июля пройдет крупный бизнес-форум "Кыргызстан – Южная Корея", который посетят представители более 25 южнокорейских компаний. Об этом редакции VB.KG сообщили в Торгово-промышленной палате КР (ТПП), выступающей организатором форума.

По данным ТПП, бизнес-форум состоится в рамках первого официального визита в Кыргызстан премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ён, запланированного на 17 июля этого года.

- Это первый визит в Кыргызстан премьер-министра Южной Кореи. Для приезжающих с ним предпринимателей будут организованы бизнес-встречи с отечественными компаниями, - пояснили в ведомстве.