Милиция нашла участников массовых драк в Бишкеке

Сотрудники УВД Октябрьского района установили личности участников массовых драк в Бишкеке. С ними провели разъяснительную беседу и отпустили. Об этом редакции VB.KG сообщили в милиции.

Потасовки произошли на автомобильной стоянке у одного из увеселительных заведений столицы в 3-м микрорайоне. Первая драка была в ночь на 8 июня, вторая ночью 9 июня. На видеозапись попали кадры того, как несколько мужчин наносят удары друг другу. Сотрудникам милиции понадобилось чуть более суток, чтобы установить личности драчунов и доставить их в милицию. Правда, в отделении ни один из них не стал писать заявления и жаловаться на обидчиков.

По данным милиции, найдены двое участников первой драки – им 33 и 36 лет, а также три участника второй потасовки – они 2000 и 1999 года рождения.

- В настоящее время в рамках досудебного производства ведутся дополнительные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и установлению остальных участников группового конфликта, - рассказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Кроме того, сотрудники милиции провели беседу с администрацией кафе "Зимняя бухта", рядом с которой происходили конфликты.