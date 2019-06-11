Эдиль Байсалов назначен послом в Великобританию

Ранее комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуры Эдиля

Байсалова и Эрмека Ибраимова

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении послов республике Беларусь и Великобритании. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Дипломатическую миссию Кыргызстана в Минске возглавит Эрмек Ибраимов. Послом в Королевстве Великобритании и Северной Ирландии стал общественный активист Эдиль Байсалов.

Напомним, кандидатуры Эдиля Байсалова и Эрмека Ибраимова одобрил комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.