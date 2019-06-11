За пять месяцев экономика Кыргызстана выросла на 5,6 %

С начала года рост экономики Кыргызстана составил 5,6%. Таковы данные Национального статистического комитета КР.

По данным аналитиков, валовой внутренний продукт в январе-мае 2019 года, по предварительной оценке, составил около 184 миллиарда сомов и по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличился на 5,6 %.

Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП за пять месяцев составил более 161 миллиарда сомов - возрос на 1,5 %.

Объем промышленной продукции составил 104 миллиарда сомов и увеличился на 17 % за счет роста производства основных металлов, добычи металлических руд, угля, сырой нефти и природного газа, а также текстильного производства.

Положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,7 %, в строительстве – 5 %, оптовой и розничной торговле - 4,4 %.

С начала текущего года (по сравнению с декабрем 2018 года) потребительские цены и тарифы в целом по республике снизились на 0,3 %. Но только не на пищевые продукты и безалкогольные напитки.

Повышение потребительских цен и тарифов зафиксировано в Нарынской на 0,6 %, Иссык-Кульской на 0,9 %, Баткенской на 0,6 % и Чуйской на 0,6 % областях.

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики, по предварительным данным, в январе-апреле 2019 года составил более 2 млрд. долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2018 года снизился на 2,4 %. При этом экспортные поставки увеличились на 7,1 %, а импортные поступления сократились на 5,5 %.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС за указанный промежуток времени составил более 741 млн. долларов США - увеличился (в сравнении с тем же периодом 2018 года) на один %.

Отмечалось снижение экспортных поставок на 19,8 %, в то время как импортные поступления, напротив, увеличились на 8,7 %.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию - 60,2 % и Казахстан -38,2 %.