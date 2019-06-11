Эксперт: Рост ВВП в Кыргызстане к концу года может снизиться

За первое полугодие этого года ВВП Кыргызстана вырос на 5.6 процентов и составил 183 млрд 750 млн сомов. Об этом сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, без учета Кумтора размер экономики страны вырос всего на 1.5 процента.

"Если не учитывать показатели месторождения, то размер ВВП Кыргызстана был бы меньше на 12 процентов и составил 161.2 млрд сомов", - сообщили в Нацстаткоме.

Отмечается, что в январе-мае 2018 года рост ВВП составлял 0.6 процента. Без учета Кумтора объем ВВП увеличился на 2.7 процентов.

Можно ли говорить о том, что экономические показатели в Кыргызстане начинают улучшаться? По крайней мере по сравнению с прошлым годом. По словам доктора экономических наук, профессора Толонбека Абдырова, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, в данном случае не стоит быть слишком оптимистичным.

- Радужных картин рисовать пока рано, все может измениться в любой момент. Это не значит, что этот показатель до конца года может сохраниться. Могут сыграть различные моменты, то же невыполнение тех или иных планов по таможенным и налоговым платежам. В прошлом году точно также данные ВВП пошли вверх, но в конце года составил всего 3,5 процента, - сказал эксперт.

Чтобы сохранить этот показатель, продолжил собеседник редакции, необходимы значительные усилия.

- Для того, чтобы рост ВВП сохранился нужны очень серьезные заделы и в производстве и бизнес-среде. Это же касается граммотной политики в области инвестиции, - добавил Толонбек Шакирович.

Также на рост ВВП влияет теневая экономика, отметил он.

- Не забывайте, что по статистическим данным, в том числе и международных организаций, в Кыргызстане значительное место занимает теневая экономика. Этот вопрос также необходимо проработать, - сказал он.