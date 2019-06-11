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ГСИН: Жизнь Аиды Саляновой находится в безопасности

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- Бакыт Стамов
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Заявления адвоката Рабиги Сыдыковой об опасности для жизни своей подзащитной Аиды Саляновой беспочвенны. Жизнь бывшего генерального прокурора, содержащейся в рамках уголовного дела в СИЗО-1, находится в безопасности. Об этом заявили в ГСИН КР.

По данным ведомства, обвиняемая Аида Салянова размещена в камере в женском режимном корпусе, который отделен от мужского.

"Со стороны других лиц из числа спецконтингента в адрес Саляновой угроз не поступало, сама Салянова в адрес администрации СИЗО-1 с заявлением либо жалобой об угрозе жизни и здоровью не обращалась. Со стороны медицинского персонала учреждения ей оказывается необходимая медпомощь по необходимости. Адвокаты, депутаты парламента, представители прокуратуры по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы и Центра по предупреждению пыток, а также другие лица посещают ее беспрепятственно и в установленном порядке", - пояснили в ГСИН.

Отметим, сегодня на пресс-конференции адвокат Рабига Сыдыкова заявила, что жизни ее подзащитной Аиды Саляновой со стороны криминатилета угрожает опасность.


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URL: https://www.vb.kg/378944
Теги:
Аида Салянова, ГСИН, СИЗО, безопасность, Кыргызстан, криминал
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