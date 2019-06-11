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Ташиев: Аида Салянова должна понести заслуженное наказание

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Камчыбек Ташиев назвал лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева "двуличным" за его высказывания по поводу задержания экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Своим мнением политик поделился в интервью газете "Майдан".

По словам Ташиева, когда его арестовывали, то Текебаев не вспоминал про закон.

- Я читал комментарии Омурбека Текебаева и скажу только одно, что такого двуличия еще не видел никогда. Если он так уважает закон, то почему, когда Аида Салянова будучи генпрокурором незаконно арестовывала депутатов, он молчал. Имеется в виду, когда меня, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова задерживали. По закону в отношении депутата может возбудить уголовное дело только генпрокурор, но за Салянову эту функцию выполнил ее заместитель Нурлан Жээналиев. После, когда ее спросили об этом, то она сказала, что из-за своей командировки назначила Жээналиева временно исполняющим обязанности генпрокурора. Но в том то и дело, что назначать временно исполняющего обязанности главы ГП КР должен президент страны. То есть выходит, что Аида Салянова и сама в свое время не очень соблюдала нормы закона, - сказал он.

Позже сам Текебаев признавался, что помогал Атамбаеву устранять "ата-журтовцев" и Аида Салянова в данном случае была исполнителем, продолжил Ташиев.

- За эти беззакония Аида Салянова должна понести ответственность. Бывшего генпрокурора не будут просто так арестовывать, значит есть определенные доказательства. Текебаев, скажу еще раз, не обманет народ своими сказками. Понятно, что в данном случае у него одна цель – спасти Аиду Салянову, но она должна понести заслуженное наказание. В те времена только мы были оппозицией и всю правду говорили власти. Только поэтому нас в 2012 году незаконно осудили, а уже в 2013 году Батукаева чуть ли не на красной дорожке провожали. Если бы мы были в парламенте, то мы не стали бы молчать, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/378947
Теги:
Аида Салянова, Камчыбек Ташиев, Омурбек Текебаев, Ата-Журт, задержание, Кыргызстан
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