Институт петиции в КР: Глас народа или лобби чьих-то корыстных целей?

Сегодня, 11 июня, на комитете Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту вице-спикер Аида Касымалиева презентовала законопроект о петиции.

Согласно ему, граждане посредством интернета могут выдвинуть петицию - коллективное обращение, содержащее рекомендацию по решению вопросов экономической, политической, социально-культурной и других сфер деятельности государства и общества или просьбу о содействии в реализации их конституционных прав, свобод и прочее. Если она наберет 5 тысяч голосов, то депутаты обязаны рассмотреть ее на заседании комитета, если 10 тысяч и более, то сразу на палате.

Такое предложение не особо понравилось членам профильного комитета. К примеру, социал-демократ Иса Омуркулов заявил, что 5 тысяч человек недовольные чем-то не должны навязывать парламенту свое мнение. Депутат Канат Исаев выразил опасения, что разного рода петиции "станут присылать из-за границы". Кроме того, у нардепов встал вопрос о финансировании законопроекта.

В общем, не выдержав критики одна из инициаторов Аида Касымалиева отозвала документ. Правда, чтобы доработать и вновь вынести на обсуждения.

Как ни странно, эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов считает, что депутаты, отправившие законопроект о петиции на доработку правы. При этом в разговоре с VB.KG, он признал, что институт петиции существует во многих странах мира и это хорошая инициатива. Но в Кыргызстане он себя скомпрометировал.

- Во всех развитых демократических странах это инструмент привлечения внимания властей к конкретной проблеме, которая волнует общественность. У нас ее предлагали, как инструмент, обязывающий депутатов принимать какие-либо действия, это уже не допустимо. Идет подмена деятельности законодательного органа. Институт петиции не должен быть инструментом давления или ультиматума. Представьте, что оргкомитет из 5-7 человек соберет 5 тысяч голосов, которым может вообще все равно и они просто так поддержали обращение. А потом для 120 депутатов, которых выбрали большинство избирателей, оно будет носить обязательный характер. Это дорога к конфронтации. Более того, такие петиции могут превратится в оружие при продвижении интересов каких-то групп и стран в том числе, - высказался Шерадил Бактыгулов.

Надо пересмотреть количество голосов, после сбора которых отправлять обращение в парламент, и само предназначение петиции, предложил эксперт.

Бактыгулов также напомнил, что по действующему законодательству граждане имеют право вносить свои предложения и обращения через тех же депутатов Жогорку Кенеша, через министерства, участвовать в круглых столах, общественных слушаниях и т.д.

Но самое главное, подчеркнул эксперт, чтобы с народным мнением считались в парламенте, нужно ходить на выборы и быть разборчивыми при выборе депутатов.