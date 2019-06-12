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В Кыргызстан прибыл президент Монголии с официальным визитом

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- Оксана Гут
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня, 12 июня, прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

В международном аэропорту "Манас" президента Монголии встретил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретится с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Президент Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Ожидаются двусторонние встречи главы Монголии с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Кроме того, с участием Халтмаагийн Баттулга состоится открытие Посольства Монголии в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/378957
Теги:
визит, Монголия, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, ШОС
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Комментарии
Кайрат
12.06.2019, 09:58

радует, что к нам приезжают такие уважаемые люди! надеюсь эти двусторонние отношения будут крепкими и дружественными и ШОС пройдёт на уровне ! 

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Адонис
12.06.2019, 09:59

Открытие посольства Монголии в нашей стране обеспечит дружбу и взаимное туристическое направление в обои страны. Также торгово-экономическое взаимоотношение между нашими странами.

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