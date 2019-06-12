В Кыргызстан прибыл президент Монголии с официальным визитом

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня, 12 июня, прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

В международном аэропорту "Манас" президента Монголии встретил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретится с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Президент Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Ожидаются двусторонние встречи главы Монголии с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Кроме того, с участием Халтмаагийн Баттулга состоится открытие Посольства Монголии в Кыргызской Республике.