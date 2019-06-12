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В центре Бишкека уменьшат количество маршруток

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- Бакыт Стамов
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Центр Бишкека разгрузят от маршрутных такси. Так предусматривается оптимизация 90 маршрутов по центральным улицам. Уже подготовлены проекты схем разгрузки центра, ТРК "Ош Базары" и других торговых комплексов. Такое решение бьыло принято на коллегии мэрии Бишкека, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, планируется разгрузить центр города в квадрате проспекта Чуй, улиц Ибраимова и Боконбаева, а также бульвара Молодой гвардии.

На коллегии также было решено рассмотреть на заседании дисциплинарной комиссии муниципалитета вопрос о дисциплинарном взыскании в отношении начальника управления городского транспорта за слабый контроль работы общественного транспорта, в месячный срок разработать предложения о внесении изменений в нормативно-правовую базу по вопросам транспортной сферы, доработать проект положения о конкурсе по распределению автобусных и микроавтобусных маршрутов и внести предложения о персональной ответственности руководителей фирм-перевозчиков за посадку высадку пассажиров, соблюдению ПДД, техосмотру, оплате налогов.


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URL: https://www.vb.kg/378958
Теги:
маршрутки, транспорт, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Нина Горобец
12.06.2019, 10:02

Тогда надо предусмотреть возврат прежних автобусных маршрутов 29 8 например в то из аламедина нет замены 147 маршрутки

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