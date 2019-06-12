Трудовые мигранты из Кыргызстана смогут получать пенсии в России

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза, куда помимо ее самой входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Это предусмотрено соглашением о пенсионном обеспечении в рамках ЕАЭС, которое сейчас готовится к подписанию. Об этом сообщают российские СМИ.

В настоящее время соответствующий пакет документов находится на рассмотрение в Экспертном совете при правительстве РФ. Планируется, что соглашение будет ратифицировано до конца 2019 года.

Согласно документу, страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по возвращении на родину и в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС. При этом стаж, приобретенный на территории разных государств-членов ЕАЭС, будет суммироваться.

Стоит отметить, что соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу.

Для справки: В России трудится от 600 до 800 тысяч граждан Кыргызстана. Сейчас мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд РФ, но пенсий не получают.