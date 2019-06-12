Сотрудники ГАООС и ЛХ замерили качество воздуха в Бишкеке

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР с помощью многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (дрон) и специальных пылемерных аппаратов провели замеры атмосферного воздуха в некоторых районах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

По данным ведомства, были отобраны пробы атмосферного воздуха на перекрестках Жибек-Жолу-Орозбекова, Жибек-Жолу-Лермонтова, микрорайон Аламедин-1-Валиханова, микрорайон Тунгуч-международный университет Ала-Тоо. По результатам проведенных испытаний в этих отобранных пробах атмосферного воздуха не обнаружено превышения максимально-разовой ПДК.

Также были отобраны пробы атмосферного воздуха на улицах Фучика-Профсоюзная, Волкова-П.Лулумбы (рынок Кубайберген), Ден-Сяопина-Месороша и Московская-Бейшеналиева. По результатам проведенных испытаний в этих отобранных пробах атмосферного воздуха обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) по диоксиду азота в 1,2 раза и по аммиаку в 1,7-2,5 раза.

Замеры атмосферного воздуха проводятся по 10 компонентам-трем видам частиц пыли и семи газам: диоксид серы, диоксид азота, диоксид углерода, аммиак, сероводород, сумма углеводородов и другие.

Отмечается, что план краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год состоит из 12 пунктов. Одним из основных пунктов данного плана является усиление рейда в местах незаконной парковки (в особенности возле рынков, крупных торговых центров, административных и общественных зданий), регулирование движения автотранспортных средств, особенно в час пик инспекторами дорожного движения центральные улицы города, улучшение управления общественным транспортом, для разгрузки центральной части города путем оптимизации и сокращения количества микроавтобусов из городского маршрута, одновременной их замены автобусами большей вместимости на газовом топливе, а также обновление троллейбусного парка и увеличение их количества и троллейбусных линий.

Помимо этого усиление контроля по замеру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автостранспортных средств, проведение мониторинга и видеонаблюдения над объектами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду с помощью многофунциональных беспилотных летательных аппаратов (дрон), усиление контроля за хозяйствующими субъектами, жилыми домами, саунами и банями по исключению сжигания в печах и котлах отходов производства (швейного производства, автомобильных масел, изделий из пластмассы, каучука, резины автомобильные покрышки, камеры и др.).

Отмечается, что автотранспорт в настоящее время является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общих объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тонн, из которых 180 тыс. тонн загрязняющих веществ пится на автотранспортные средства. Промышленные выбросы составляют только 10% от валового сброса загрязняющих веществ, а почти 90% поступает от автотранспорта. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 органических соединений загрязняющих веществ выбрасываемых в окружающую среду.

В связи сложившимися ситуациями ГАООС и ЛХ включил в план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха на территории города Бишкек вопрос оптимизации и сокращения количество микроавтобусов из городского маршрута, при одновременной замене автобусами большой вместимости и газовых автобусов, а также обновления троллейбусного парка и увеличение их количества и количества троллейбусных линий.