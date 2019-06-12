Помогите спасти ребенка! Девочке из детдома нужны лекарства, чтобы жить

Воспитанница детского дома Сажида Баженова нуждается в срочном лечении без которого ее жизни и здоровью угрожает опасность. Пост с призывом о помощи распространила в социальных сетях глава ОО "Детство без диабета" Нурхан Жумабаева.

По ее словам, 14-летняя девочка страдает серьезным и редким заболеванием – идиопатическая легочная артериальная гипертензия. Если принимать лекарства, то этот недуг поддается лечению, однако без приема лекарств и наблюдения врачей прогноз у больных плохой.

Дело усложняется тем, что в детском кардиологическом отделении НЦОМиД нет необходимого оборудования, чтобы помочь девочке. Вчера Сажиду положили в стационар взрослого отделения, где медики смогли осмотреть ее и оказать необходимую срочную помощь. Сейчас у врачей есть все препараты первой необходимости, однако дальнейшее лечение требует покупки дорогостоящих лекарств, которых нет в Кыргызстане.

У Сажиды нет родителей и родственников, которые могли бы купить лекарства, Минздрав, Детский дом и службы соцзащиты тоже не располагают такими деньгами.

Нурхан Жумабаева, которая помогает девочке, обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой дать Сажиде возможность дышать и жить. Девочке ежемесячно нужны лекарства на $ 1500/

Кроме того, активистка написала письма с просьбой помочь президенту Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и спикеру ЖК Дастану Джумабекову.

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