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Салянова останется в СИЗО-1. Решение суда обжалованию не подлежит

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- Оксана Гут
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Аида Салянова останется под стражей в СИЗО-1. Такое решение сегодня, 12 июня, вынес Бишкекский городской суд. Об этом журналистам сообщила адвокат арестованного экс-генпрокурора Рабига Садыкова.

Она также отметила, что это решение обжалованию не подлежит.

Сторонники Аиды Саляновой, которые собрались у здания суда, остались крайне недовольны этим фактом. И даже намеревались выйти к "Белому дому" на митинг в защиту экс-генпрокурора. К слову, накануне родственники и близкие Саляновой начали собирать подписи под обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль. Уже, по некоторым данным, подписались порядка двух тысяч человек.

Сама Аида Салянова на процессе не присутствовала. Не смогла приехать в суд по состоянию здоровья, сказала Садыкова.

Напомним, Салянова была задержана по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Первомайский суд ранее постановил арестовать ее и поместить в СИЗО-1 до 26 июня.


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URL: https://www.vb.kg/378966
Теги:
Аида Салянова, Азиз Батукаев, митинг, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, СИЗО
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