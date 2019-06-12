Салянова останется в СИЗО-1. Решение суда обжалованию не подлежит

Аида Салянова останется под стражей в СИЗО-1. Такое решение сегодня, 12 июня, вынес Бишкекский городской суд. Об этом журналистам сообщила адвокат арестованного экс-генпрокурора Рабига Садыкова.

Она также отметила, что это решение обжалованию не подлежит.

Сторонники Аиды Саляновой, которые собрались у здания суда, остались крайне недовольны этим фактом. И даже намеревались выйти к "Белому дому" на митинг в защиту экс-генпрокурора. К слову, накануне родственники и близкие Саляновой начали собирать подписи под обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль. Уже, по некоторым данным, подписались порядка двух тысяч человек.

Сама Аида Салянова на процессе не присутствовала. Не смогла приехать в суд по состоянию здоровья, сказала Садыкова.

Напомним, Салянова была задержана по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Первомайский суд ранее постановил арестовать ее и поместить в СИЗО-1 до 26 июня.