Сплошная ложь! Депутаты в ярости из-за речи Атамбаева

Сегодня в парламенте депутаты жестко раскритиковали выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева на митинге, который прошел в Бишкеке 8 июня. Началось все с выступления Каната Исаева, который обвинил бывшего президента во лжи.

Депутат не поверил, что региональные руководители ГКНБ могли вводить Атамбаева в заблуждение, так же он опроверг слова экс-президента, что до его прихода учителя получали по 2 тысячи сомов.

- За полчаса он столько соврал! Но я присоединяюсь к его словам, что народ Кыргызстана не бараны, чтобы верить каждому слову, - сказал Исаев.

Свое мнение о Алмазбеке Атамбаеве высказали более десятка народных избранников. Так, депутат Кожобек Рыспаев, призвал привлечь Атамбаева к ответственности за оскорбление депутатов. Рыспаева возмутило, что основатель социал-демократов назвал парламентариев "сопливыми".

- Здесь нет "чимкириков" и "какырыков", в Жогорку Кенеше находится элита народа, - уверен Кожобек Рыспаев.

Не упустил шанса высказаться Алтынбек Сулайманов. Он считает, что Алмазбек Атамбаев готовит третью революцию и намерено раскачивает ситуацию в стране. Сулайманов отметил, что Атамбаев не имеет права носить статус экс-президента.

Среди 120 народных избранников нашлись и те, кто заступился за Алмазбека Атамабаева. Ирина Карамушкина назвала политиков-мужчин лицемерами и напомнила, что в свое время, они подыгрывали Алмазбеку Атамбаеву, а теперь ополчились на него. Кроме того, депутат поинтересовалась, почему ее коллег не волнует вывод из страны 700 млн долларов, к которому, якобы, причастен экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов.

Евгения Строкова парировала, что Матраимова на руководящую должность привел как раз Атамбаев.

- Я не верю, чтобы Алмаз Шаршенович не знал, откуда идут деньги. Шесть лет он работал, а потом за один день Матраимова объявляют коррупционером и начинают с ним бороться. Удобная политическая фигура, чтобы раскачивать ситуацию, - сказала Строкова.

Отметим, с недавнего времени у депутатов есть возможность лишить экс-президента неприкосновенности и привлечь его к уголовной ответственности. Правда для этого нужно иметь серьезные основания. Например, подозрение следственных органов, что экс-президент совершил тяжелое преступление.