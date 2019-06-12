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Какие дороги будут перекрыты во время Саммита глав государств-членов ШОС

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- Оксана Гут
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С 12 по 14 июня во время проведения Саммита глав государств-членов ШОС на территории города Бишкек и Чуйской области будут вводится временные ограничения движения транспортных средств. Пресс-служба МВД КР сообщает, что во время проезда делегаций будут перекрываться следующие участки автодорог:

- от аэропорта "Манас" по улице Фучика до проспекта Жибек-Жолу;

- по проспекту Жибек-Жолу до бульвара М. Гвардия;

- по бульвару М. Гвардии до проспекта Чуй;

- по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

- по проспекту Манаса и Ч. Айтматова до Госрезиденции.

- Уважаемые граждане и гости столицы! В связи с важностью проводимых мероприятий просим вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям, - пишут в пресс-службе МВД и просят во избежание заторов и пробок на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц.

Граждан, вылетающих и выезжающих в эти дни за границу или в другие регионы страны, призывают заранее прибывать в аэропорт "Манас", железнодорожный вокзал и на западный автовокзал Бишкека, заблаговременно планировать свои маршруты во избежание пробок на дорогах и опозданий на рейсы.

МВД приносит свои извинения за временные неудобства, и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры в связи с проведением важных государственных мероприятий, заключили в пресс-службе ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/378972
Теги:
МВД, ШОС, перекрытие дорог, ПДД, саммит, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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