Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Токон Мамытов попросил отпустить Салянову из СИЗО

283  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Омбудсмен Токон Мамытов заступился за экс-генпрокурора Аиду Салянову и попросил суд рассмотреть возможность изменения ей меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

- Прошу Бишкекский городской суд рассмотреть возможность изменить меру пресечения для Аиды Саляновой с "содержание под стражей" на "домашний арест", - говорится в сообщении Акыйкатчы.

В своем обращении Токон Мамытов отмечает, что обвинение Саляновой основывается лишь на показаниях бывшего заместителя прокурора Нарынской области Майрамбека Акматалиева. Кроме того, подчеркивает Мамытов, она не может покинуть Кыргызстан в связи вступившим в силу приговором суда, исполнение которого отложено, поэтому нет необходимости в ее аресте.

Напомним, городской суд уже вынес меру пресечения Аиде Саляновой. Она останется под стражей. Экс-генпрокурор арестована по делу о выезде из Кыргызстана криминального авторитета Азиза Батукаева. Сам Токон Мамытов в это время возглавлял Государственную пограничную службу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378975
Теги:
Аида Салянова, Токон Мамытов, омбудсмен, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  