Токон Мамытов попросил отпустить Салянову из СИЗО

Омбудсмен Токон Мамытов заступился за экс-генпрокурора Аиду Салянову и попросил суд рассмотреть возможность изменения ей меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

- Прошу Бишкекский городской суд рассмотреть возможность изменить меру пресечения для Аиды Саляновой с "содержание под стражей" на "домашний арест", - говорится в сообщении Акыйкатчы.

В своем обращении Токон Мамытов отмечает, что обвинение Саляновой основывается лишь на показаниях бывшего заместителя прокурора Нарынской области Майрамбека Акматалиева. Кроме того, подчеркивает Мамытов, она не может покинуть Кыргызстан в связи вступившим в силу приговором суда, исполнение которого отложено, поэтому нет необходимости в ее аресте.

Напомним, городской суд уже вынес меру пресечения Аиде Саляновой. Она останется под стражей. Экс-генпрокурор арестована по делу о выезде из Кыргызстана криминального авторитета Азиза Батукаева. Сам Токон Мамытов в это время возглавлял Государственную пограничную службу.