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Имамы теперь будут регистрировать браки

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в центральной мечети Бишкека муфтий Максатбек ажы Токтомушев ознакомил имамов Чуйской области с журналом регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

По данным религиозного учреждения, отныне для проведения "нике" священнослужители будут требовать у граждан, вступающих в брак, личные документы (паспорт), чтобы удостовериться в совершеннолетии молодожен.

Кроме этого, священнослужители ежеквартально будут сдавать отчеты главному имаму района, а тот в свою очередь будет отчитываться перед областными казыятами и далее уже перед муфтиятом.

Отмечается, что этот журнал не будет иметь юридической силы, но он будет направляться в органы ЗАГС, чтобы обязать молодоженов зарегистрировать брак в госорганах и получить свидетельство о браке.


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URL: https://www.vb.kg/378979
Теги:
загс, муфтият, ислам, несовершеннолетние, Кыргызстан, Максатбек ажы Токтомушев
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