Турсунбек Акун был главным виновником в освобождении Азиза Батукаева?

В 2013 году Алмазбек Атамбаев, будучи президентом страны, рекомендовал депутатской комиссии назначить главным виновником в освобождении Азиза Батукаева – тогдашнего Омбудсмена Турсунбека Акуна. Об этом в разговоре с VB.KG сообщил экс-депутат Жогорку Кенеша от партии "Ар-Намыс" Турсунбай Бакир уулу.

Он напомнил, что был членом комиссии по делу Батукаева, не председателем (им был – Болот Шер, фракция "Ата Мекен"), но именно его вызвал Атамбаев узнать о ходе расследования.

- Он спросил, "как дела продвигаются у комиссии?" и сказал, мол что мучиться, "я знаю, твой друг Турсунбек Акун получил 100 тысяч долларов, и он главный, кто отпустил Батукаева". Я ответил, что он не мой друг. И что это недоказуемо. Тогда никто из чиновников не признался, что брали деньги, хотя мы в комиссии чувствовали, что деньги брали, просто так никто бы не стал работать. Но деньги передавали, как сестра Батукаева говорила, при личной встрече без свидетелей, - рассказал Бакир уулу.

Он также отметил, что Турсунбек Акун и так был в списке ответственных лиц по версии депутатской комиссии.

- Все те, кто сейчас задержан были виновны. Комиссия в той или иной степени установила их ответственность, в том числе бывшего генпрокурора Аиды Саляновой. Но внутри комиссии произошел торг. Члены от партии СДПК не хотели, чтобы ее фамилия фигурировала. Они согласились подписать решение комиссии при условии, что имя Саляновой вычеркнут из списка виновных. Мы долго спорили, но нужны были подписи всех членов комиссии, чтобы передать отчет в парламент. Поэтому согласились, - вспоминает бывший парламентарий.

Напомним, в апреле 2013 года в Жогорку кенеше была создана депутатская комиссия, которая расследовала освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Она постановила, что такая "операция" могла быть возможной лишь в результате предварительного сговора Минздрава, Генеральной прокуратуры, Государственной регистрационной службы, института Омбудсмена и Государственной службы исполнения наказаний.

Поэтому депутаты рекомендовали президенту и премьер-министру освободить от занимаемых должностей вице-премьера Шамиля Атаханова, главу МВД Абдылду Суранчиева, министра здравоохранения Динару Сагынбаеву и руководителя ГСИН Зарылбека Рысалиева, а парламенту - отправить в отставку омбудсмена КР Турсунбека Акуна. Уголовным делом же еще тогда предлагалось заняться ГКНБ КР.

В состав депутатской комиссии входили Болот Шер, Турсунбай Бакир уулу, Жоомарт Сапарбаев, Нуркамил Мадалиев, Равшан Жээнбеков, Дамира Ниязалиева, Канат Исаев, Эркин Сакебаев и Алмазбек Баатырбеков.