Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкекской ТИК выберут нового председателя

163  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов сложил свои полномочия. Об этом редакции VB.KG подтвердила пресс-служба Центризбиркома.

По данным ведомства, такое решение Маматов принял сегодня.

- Теперь члены ТИК изберут нового председателя. Когда это будет, и кто будет претендентом пока неизвестно, - пояснили в ЦИК.

Отметим, Кайрат Маматов проработал на должности главы Бишкекской ТИК с февраля 2012 года. До этого он был членом ТИК Ленинского района.

Кроме этого, Маматов до недавнего времени был председателем совета директоров "Айыл Банка".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378981
Теги:
выборы, увольнение, Бишкек, Кыргызстан, Кайрат Маматов, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  