В Бишкекской ТИК выберут нового председателя

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов сложил свои полномочия. Об этом редакции VB.KG подтвердила пресс-служба Центризбиркома.

По данным ведомства, такое решение Маматов принял сегодня.

- Теперь члены ТИК изберут нового председателя. Когда это будет, и кто будет претендентом пока неизвестно, - пояснили в ЦИК.

Отметим, Кайрат Маматов проработал на должности главы Бишкекской ТИК с февраля 2012 года. До этого он был членом ТИК Ленинского района.

Кроме этого, Маматов до недавнего времени был председателем совета директоров "Айыл Банка".