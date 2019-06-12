Депутат Мусабекова: Я не элита и на мне нет этикетки

Депутат от фракции СДПК Жылдыз Мусабекова в отличие от своего коллеги по парламенту не считает себя элитой. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Началось же все с того, что свой пост она посвятила всем пользователям интернета, которые до этого обвинили ее в соцсетях в том, что она много матерится.

"Милые мои, отдыхайте, я не элита и на мне нет этикетки. Я дочь простого комбайнера и можно сказать, что уже при рождении начала материться. Вы не знаете, через что мне пришлось пройти", - ответила она им.

Вместе с этим она добавила, что сон ее спокоен, так как совесть чиста.

"Я не грабила страну, не воровала, землю и людей не продавала. Более того, у меня даже золотых часов нет. Я даже выше тех людей, которые строят из себя образованных и культурных людей, но таковыми на самом деле не являясь", - отметила она.

Напомним, сегодня в парламенте депутат Кожобек Рыспаев назвал себя и своих коллег "элитой народа". Это выражение парламентария вызвала немало критики в его адрес со стороны многих кыргызстанцев.