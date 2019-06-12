Когда закончится проверка имущества Райымбека Матраимова?

ГСБЭП продолжает проверку имущества экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

- Запросы направлены во все компетентные органы, идет проверка. Финпол заинтересован как можно скорее завершить проверку и огласить ее результаты, так как общественность и руководство страны ожидает от нас итогов, - прокомментировали в пресс-службе Финпола.

Напомним, проверка имущества бывшего заместителя руководителя таможенной службы Райымбека Матраимова началась в конце мая. В Реестре преступлений и проступков дело зарегистрировали по статье "Незаконное обогащение". Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дважды просил проверяющие органы ускорить свою работу. Тем временем, спикер ЖК Дастан Джумабеков заступился за Райымбека Матраимова.