Квадратные метры продают мэтры

В этом году агентству недвижимости "Маклер" исполнится десять лет! И все это время мы были партнерами, рекламные объявления этого агентства до сих пор в каждом пятничном номере газеты "Вечерний Бишкек". О том, как работает реклама на рынке недвижимости, рассказала гендиректор агентства "Маклер" Мадина Муратханова.

- Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эффективность той или иной рекламной площадки?

- Безусловно, мы ведем статистику откликов на объявление. Дело в том, что для каждого СМИ или интернет–ресурса используем разные номера телефонов, поэтому узнать, откуда звонков больше - не проблема. Но есть еще и такое понятие, как конверсия: мы определяем, сколько клиентов совершили действие после звонка - захотели посмотреть квартиру, оформили сделку. Случается, что звонков не так уж и много, но большая часть из них заканчивается реальными сделками. Значит, реклама попала в целевую аудиторию. Что касается строчных объявлений в "Вечернем Бишкеке", то мы ориентируемся конкретно на вашу аудиторию - людей среднего и пенсионного возраста, предпочитающих печатные СМИ электронным.

- За десять лет работы вы наверняка вывели формулу самого эффективного рекламного объявления. Что обязательно должно быть в "строчке", чтобы она работала?

- Я всегда объясняю клиенту, что до сделки в Госрегистре происходит многоэтапный процесс продажи. И важно, чтобы им занимались профессионалы, которые могут найти наиболее эффективное решение для каждого клиента. Мы составляем объявление не только для каждого конкретного объекта, но еще и адаптируем его текст под разные рекламные площадки. Безусловно, в каждом объявлении акцент должен делаться на основное конкурентное преимущество именно этого объекта - цену, район, планировку и так далее. Более того, когда мы сами разрабатываем и подаем объявление, человека не беспокоят звонками посредники. Мы принимаем весь объем обращений и выбираем из них только потенциальных покупателей, заинтересованных именно в таком предложении.

- Зависит ли эффективность строчного объявления от времени года, ситуации на рынке или других факторов?

- Безусловно, рынок недвижимости подчиняется тем же законам экономики, как и любая другая отрасль. Но я всегда говорю своим клиентам - ориентируйтесь на свои потребности: нужно - продавайте, надо - покупайте. Рынок непредсказуем, никто, например, не гарантирует, что в этом году он "оживет" к концу осени и замрет в январе. Продажи есть всегда, важно, чтобы покупатели и продавцы имели возможность совершать выгодные и, главное, безопасные сделки.

- Кстати, о безопасности. Сейчас в Госрегистре ввели систему, которая максимально защищает граждан от мошеннических сделок. Гарантирует ли это безопасность продавцу или покупателю, если они самостоятельно решат проводить сделки с недвижимостью?

- Повторюсь, сделка совершается в Госрегистре. А до этого есть много важных процедур и, безусловно, рисков. Наши юристы умеют их распознавать и управлять ими. В некоторых случаях без посредников сделка просто не произойдет. Например, покупка недвижимости по ипотечной системе. Важно, чтобы этот процесс регулировался профессиональными юристами и риелторами, которые в подобной ситуации являются гарантом того, что сделка пройдет успешно. В этом случае клиенты должны щепетильно выбирать агентство недвижимости, которому они доверят эту важную миссию. Ну и, безусловно, гарантией надежности агентства является его срок существования на рынке, проверку временем проходят далеко не все.

- Сейчас мы запустили новую услугу - теперь вся пятничная реклама в "Вечерке" будет дублироваться на сайте reklama.vb.kg. Более того, там можно будет бесплатно редактировать свои объявления и добавлять фото. Вы уже воспользовались этой возможностью?

- Однозначно, мультисервисный подход всегда повышает в разы эффективность любого продукта или услуги. В данном случае возможность дополнить объявление фотографиями значительно расширяет воздействие рекламного мессенджа. Конечно, мы будем пользоваться этой услугой, чтобы сделать объявления наших клиентов еще более "продающими". Вообще визуализация - это важный ресурс. К примеру, когда наш агент впервые приходит к продавцу и осматривает недвижимость, он дает совет: что можно быстро и недорого улучшить, чтобы вид у квартиры и дома преобразился.

- Что вы, как профессионал, можете посоветовать нашим читателям в плане покупки недвижимости?

- Дом занимает важное место в жизни каждого человека. Он просто должен быть - большой или маленький, неважно. Если вы нацелены на приобретение жилья, но финансов не хватает, купите дом или квартиру подешевле и начинайте копить на дальнейшее расширение. В этом деле лучше всего действовать поэтапно, потому что делать накопления всегда проще, когда нет расходов на аренду чужой недвижимости. Ну а поиск вариантов, который совпадет с вашими возможностями и потребностями, безусловно, лучше всего доверить профессионалам.

Реклама в печатных СМИ - это не архаизм, а по–прежнему эффективный инструмент, позволяющий решать маркетинговые задачи любой сложности.Эффективность рекламного кейса обеспечивают уникальные конкурентные преимущества печатных изданий в целом и "Вечерки" в частности: высокий уровень доверия аудитории; визуализация информации повышает узнаваемость бренда; информативность - в печатном виде можно представить существенный объем информации, в том числе графической, и при этом рассчитывать на то, что читатель успеет освоить ее целиком; длительность воздействия - такое рекламное сообщение можно сохранить для того, чтобы воспользоваться им в любое удобное время и в любом месте; разделение на целевые аудитории - в рубриках и спецпроектах. Издательский дом "Вечерний Бишкек" образовал качественную маркетинговую платформу с широкими возможностями, создав новый сайт: reklama.vb.kg, на котором размещается вся реклама пятничного выпуска и находится там в течение недели. Затем информация полностью обновляется, благодаря этому посетители сайта видят только актуальные предложения.

Одно объявление - двойной эффект!

Все "строчки", данные в газету, также размещаются на сайте: reklama.vb.kg. Там вы можете бесплатно их редактировать, добавив фотографии.Как заказать рекламу, не выходя из дома:

отправьте текст объявления на любой из номеров WhatsАpp: (0551) 68–03–88, (0701) 68–03–88 или e–mail: 680388@mail.ru; получите номер своего объявления; оплатите, указав номер объявления,через электронный кошелек "ЭЛСОМ" или сеть платежных терминалов MegaCom, 24Pay, Quickpay.

Как редактировать объявление на сайте:зайдите на сайт reklama.vb.kg: под логотипом "Вечерки" выберите меню "редактировать объявление"; введите код, полученный при оформлении объявления; вы можете значительно расширить текст объявления на сайте: убрать сокращения, добавить информацию при необходимости загрузить 1–2 фотографии.

Новая платформа reklama.vb.kg открывает перед нашими партнерами дополнительные рекламные возможности за счет значительного увеличения аудитории. А также делает подачу объявления простой, быстрой и удобной. Теперь, чтобы разместить "строчку" в газете и на сайте, не обязательно ехать к нам в редакцию!