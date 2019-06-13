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Бизнес-омбудсмен в КР будет зарабатывать $20 тыс в месяц?

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- Екатерина Улитина
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Пять кандидатов претендуют на кресло бизнес-омбудсмена. Политолог Максат Мамытканов, сославшись на собственные источники рассказал VB.KG, что зарплата избранного защитника бизнеса составит 20 тысяч долларов в месяц.

- В начале года премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства об образовании института бизнес-омбудсмена – уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. По информации из достоверных источников, зарплата Бизнес-Омбудсмена Кыргызстана будет как минимум 20 тыс. долларов США в месяц, - сообщил Мамытканов.

По сведениям политолога, на кресло бизнес-омбудсмена претендуют пять кандидатов:

1. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев,

2. Экс-директор Международного делового совета, эк-директор по устойчивому развитию ЗАО "Кумтор Голд Компани" Актилек Тунгатаров,

3. Директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев,

4. экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулуу Ахметова

5. Бывший посол Великобритании в КР Робин Орд Смит.

Один из кандидатов на пост Сергей Пономарев рассказал VB.KG, что выборы бизнес-омбудсмена планируется провести в понедельник, 17 июня. Окончательное решение должно быть принято единогласно всеми членами наблюдательного совета, в который входят отечественные ассоциации предпринимателей, а также по одному представителю от правительства и международной организации.

Отметим, о необходимости создать институт бизнес-омбудсмена говорил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и даже президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с бизнес-сообществом. Идею поддержал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставил Кыргызстану 1,5 млн евро для реализации начальной стадии проекта. Ожидается, что бизнес-омбудсмен будет защищать права предпринимателей, которые сталкиваются с нарушениями закона со стороны государственных структур или конкурентов.


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URL: https://www.vb.kg/378995
Теги:
бизнес, выборы, омбудсмен, Кыргызстан, ЕБРР, Сергей Пономарев
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Комментарии
Нуржан
13.06.2019, 10:51

Эту Н. Ахметову разве ещё не посадили? По ней же тюрьма плачет, а она в бизнес-омбудсмены. Комедия. Все международные проекты и гранты на откат посадила она во времена АША. Проверьте и убедитесь в этом.

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Гражданин
13.06.2019, 11:08

Ничего себе он значит будет получать больше чем президент кр. За эти деньги каждый месяц может покупать квартиру? Почему так много получает 20 тыс $. Можно было платить и 1 тыс $. Что страна отдала китайский долг или страна такая богатая? Госслужащие врачи получают 150$ почему такие баснословные деньги платят ему. Я сомневаюсь что от него будут большие результаты на 20 тыс $

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Бишкек
13.06.2019, 11:38

Эти деньги оплачивает Европа а не гос бюджет. 

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Гражданин
13.06.2019, 12:34

Бишкек

Эти деньги оплачивает Европа а не гос бюджет. 

я не говорил что это идет с гос бюджет. Я говорю что ему можно платить и 1 тыс $ а за 19 тыс $ можно отдать кредит

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Самат
13.06.2019, 12:42

А зачем вообще этот бизнес омбудсмен? У нас и так все бизнесмены депутаты или чиновники, ну в крайнем случае крышуют бизнес. Эти чинуши решили ещё одну легальную крышу заиметь? Совсем оборзели. Ну нет в КР ни одного бизнеса, который не был бы связан с чиновниками, депутатами, силовиками или черными. А тут ещё бизнес омбудсмен. Совсем охамели!

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12
13.06.2019, 12:43

Какая разница кто оплачивает, надо исходить из реальной з\платы в КР.

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Свободный предприниматель.
13.06.2019, 12:55

Я согласен за 10000$ работать. Куда кандидатуру подавать?

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