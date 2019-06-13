Бизнес-омбудсмен в КР будет зарабатывать $20 тыс в месяц?

Пять кандидатов претендуют на кресло бизнес-омбудсмена. Политолог Максат Мамытканов, сославшись на собственные источники рассказал VB.KG, что зарплата избранного защитника бизнеса составит 20 тысяч долларов в месяц.

- В начале года премьер Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства об образовании института бизнес-омбудсмена – уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. По информации из достоверных источников, зарплата Бизнес-Омбудсмена Кыргызстана будет как минимум 20 тыс. долларов США в месяц, - сообщил Мамытканов.

По сведениям политолога, на кресло бизнес-омбудсмена претендуют пять кандидатов:

1. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев,

2. Экс-директор Международного делового совета, эк-директор по устойчивому развитию ЗАО "Кумтор Голд Компани" Актилек Тунгатаров,

3. Директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев,

4. экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулуу Ахметова

5. Бывший посол Великобритании в КР Робин Орд Смит.

Один из кандидатов на пост Сергей Пономарев рассказал VB.KG, что выборы бизнес-омбудсмена планируется провести в понедельник, 17 июня. Окончательное решение должно быть принято единогласно всеми членами наблюдательного совета, в который входят отечественные ассоциации предпринимателей, а также по одному представителю от правительства и международной организации.

Отметим, о необходимости создать институт бизнес-омбудсмена говорил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и даже президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с бизнес-сообществом. Идею поддержал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставил Кыргызстану 1,5 млн евро для реализации начальной стадии проекта. Ожидается, что бизнес-омбудсмен будет защищать права предпринимателей, которые сталкиваются с нарушениями закона со стороны государственных структур или конкурентов.