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За самовольный полив штраф составляет 4 тысячи сомов

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- Бакыт Стамов
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ПЭУ " Бишкекводоканал" упростил процедуру выдачи разрешения на полив питьевой водой зелёных насаждений в ночное время с 00.00 ч. до 5.00 ч. утра. Теперь жители частного сектора могут не обращаться в водоканал, не стоять в очередях, тратить своё время, а произвести оплату через почту, терминалы, электронный кошелёк, то есть любым удобным способом и получить автоматически разрешение от ПЭУ " Бишкекводоканал" на полив только в ночное время.

Сумма, подлежащая к оплате, рассчитана исходя из расчёта среднестатистической площади полива 1,5 сотки или 150 кв. м., что составляет за 1 месяц - 148,17 сом, а за поливной сезон, это с мая по сентябрь -740,83 сом.

В случае если площадь не соответствует 1,5 сотки, то домовладелец вправе обратиться в абонентный отдел водоканала (по телефону, по электронной почте либо лично), где будет откорректирована ваша площадь и сумма начисления по факту.

В случае выявления факта полива питьевой водой без разрешения, то абоненту будут применены меры согласно Кодексу о нарушениях КР в размере -1000 сом. Кроме того, за самовольный полив питьевой водой будут произведены расчеты и начисления по сечению трубы со скоростью движения воды – 1м/с, в соответствии с Правилами пользования водопровода и канализации в Бишкеке, что составляет – 3952,80 сом.


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URL: https://www.vb.kg/378996
Теги:
Бишкекводоканал, вода, штраф, электронное правительство, Кыргызстан
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