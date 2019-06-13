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В Кыргызстане введут единый паспорт качества на нефть

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- Бакыт Стамов
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С 1 июля 2019 года в Кыргызстане вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке или использованию". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По данным ведомства, технический регламент распространяется на нефть, выпускаемую в обращение на внутреннем рынке ЕАЭС, и не распространяется на нефть, поставляемую по госзаказу и на экспорт на внешний для ЕАЭС рынок.

Нефть перед выпуском в обращение подлежит оценке соответствия, которая проводится в форме испытаний с оформлением паспорта качества, где должны быть указаны наименование и место нахождения производителя, нормативные показатели содержания в нефти предельных содержаний сероводорода, хлористых солей, органических хлоридов и результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке.

Испытания нефти на соответствие требованиям технического регламента проводятся в собственной испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

Паспорт качества оформляется производителем нефти или продавцом (в том числе импортером).


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URL: https://www.vb.kg/378999
Теги:
ГСМ, нефть, паспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
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